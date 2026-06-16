شاهد.. منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

احتفل لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب بعيد ميلاد نجم منتخب مصر محمد صلاح.

كان منتخب مصر قد رفض الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب قبل مباراة بلجيكا وفضّل صلاح واللاعبون أن يكون ذلك عقب المواجهة المهمة في ظل حالة التركيز الشديد التي كانت تسيطر على بعثة منتخب مصر.

وفور العودة من ملعب المباراة في سياتل إلى مقر إقامة المنتخب تم الاحتفال بعيد ميلاد مو وسط زملائه من اللاعبين والجهاز الفني والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصرية.

وتلقى صلاح تهنئة زملائه بعيد ميلاده حيث تمنوا له عيد ميلاد سعيد وأن يكون القادم أفضل له سواء مع منتخب مصر أو في وجهته الاحترافية المقبلة بعد الرحيل عن ليفربول الإنجليزي.

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