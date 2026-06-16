محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ.. نقطة ثمينة و تحد جديد في المونديال| إيه الحكاية

في ليلة كروية حافلة بالإثارة، واصل الفرعون المصري محمد صلاح كتابة فصول جديدة من تاريخه مع المنتخب الوطني، بعدما لعب دورا بارزا في تعادل مصر المثير أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات كأس العالم 2026.

وجاءت بصمة صلاح واضحة عندما أرسل تمريرة متقنة إلى زميله إمام عاشور الذي نجح في تحويلها إلى هدف التقدم للفراعنة، ليمنح المنتخب بداية قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة.

أرقام استثنائية في أكبر محفل كروي

التمريرة الحاسمة أمام بلجيكا لم تكن مجرد مساهمة عابرة، بل أضافت رقمًا جديدًا إلى السجل المميز لقائد الفراعنة في كأس العالم.

فخلال مشاركاته المحدودة في البطولة العالمية، نجح صلاح في ترك بصمة تهديفية في جميع مبارياته.

وكان نجم مصر قد سجل هدفًا في شباك منتخب روسيا خلال منافسات كأس العالم 2018، قبل أن يضيف هدفا آخر أمام السعودية في الجولة التالية وبعد ثماني سنوات، عاد ليصنع هدف مصر الأول في مونديال 2026 أمام بلجيكا.

وبذلك رفع صلاح رصيده إلى ثلاث مساهمات تهديفية في ثلاث مباريات بكأس العالم، بواقع هدفين وتمريره حاسمة، ليصبح صاحب أفضل سجل تهديفي للاعب مصري في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.

صلاح رهان مصر الأكبر

تعكس هذه الأرقام القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها محمد صلاح داخل صفوف المنتخب الوطني، إذ يواصل الفرعون المصري تقديم الإضافة الحاسمة كلما ظهر على المسرح العالمي ولا يقتصر تأثيره على تسجيل الأهداف وصناعتها فقط، بل يمتد إلى قيادته لزملائه داخل الملعب وخبراته الكبيرة في المواجهات الكبرى.

الأنظار تتجه إلى المباراة المقبلة

وبعد الخروج بنقطة ثمينة أمام بلجيكا، تتجه أنظار الجماهير إلى المواجهة المقبلة مع نيوزيلندا فى 22 يونيو التي قد تكون مفتاح العبور إلى الدور التالي.

ويدرك الجهاز الفني أن تحقيق نتيجة إيجابية جديدة سيعزز بشكل كبير فرص الفراعنة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم الحديثة بكأس العالم.

ومن المتوقع أن يعتمد المنتخب مجددا على خبرة محمد صلاح وتحركاته الهجومية، إلى جانب التألق اللافت الذي أظهره إمام عاشور وعدد من العناصر الشابة خلال لقاء بلجيكا.

كما سيعمل الجهاز الفني على استثمار الحالة المعنوية المرتفعة التي حققها الفريق بعد الأداء القوي أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ومع انطلاق رحلة الفراعنة في مونديال 2026، يبدو أن محمد صلاح عازم على مواصلة صناعة التاريخ، بينما تحلم الجماهير برؤية منتخبها يحقق إنجازًا غير مسبوق على الأراضي الأمريكية والكندية والمكسيكية.