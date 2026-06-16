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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واجهة لكرة القدم.. إنفانتينو يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده برسالة خاصة

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على توجيه رسالة تهنئة خاصة إلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بمناسبة عيد ميلاده، معبرًا عن تقديره الكبير لما يقدمه النجم المصري من دعم وتعاون خلال بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

رسالة تهنئة خاصة من رئيس فيفا

وجاءت رسالة إنفانتينو لتؤكد المكانة العالمية التي يحظى بها محمد صلاح، حيث استهلها بتقديم التهنئة بعيد ميلاده، متمنيًا له دوام الصحة والسعادة والمزيد من النجاحات على المستويين الشخصي والمهني.

وأكد رئيس فيفا أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن مساهماته داخل وخارج المستطيل الأخضر تعكس قيم اللعبة وتسهم في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

إشادة بدور صلاح في مونديال 2026

وأشاد إنفانتينو بالدور الذي يلعبه قائد منتخب مصر في النسخة الحالية من كأس العالم، مؤكدًا أن البطولة تشهد حدثًا تاريخيًا بإقامة أول نسخة تضم 48 منتخبًا، وهو ما يجعل نجاحها مسؤولية مشتركة بين الاتحاد الدولي واللاعبين الكبار الذين يمثلون واجهة كرة القدم العالمية.

وأضاف أن الدعم والتعاون الذي يقدمه محمد صلاح يسهم في إنجاح البطولة، معربًا عن ثقته في أن تكون النسخة الحالية من كأس العالم هي الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة، بفضل تضافر جهود جميع المشاركين.

أمنيات باستمرار التعاون

واختتم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالته بتمنياته بأن يقضي محمد صلاح يومًا سعيدًا برفقة أسرته وأحبائه، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير كرة القدم وتعزيز انتشارها حول العالم.

كما أعرب إنفانتينو عن أمله في لقاء قائد منتخب مصر قريبًا، لتقديم التهنئة له بشكل شخصي، في لفتة تعكس حجم التقدير الذي يحظى به النجم المصري داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتؤكد مكانته كأحد أبرز سفراء اللعبة على الساحة العالمية

منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة الاتحاد الدولي

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