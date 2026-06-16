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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هي دي الكرة .. إبراهيم سعيد يشيد بأداء محمد هاني في مباراة بلجيكا

محمد هاني
محمد هاني

علق إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق علي اداء محمد هاني بعد احراز هدف في نفسه لصالح بلجيكا


وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ محمد هاني رغم الهدف العكسي من افضل المباريات في تاريخه 
‏وكان نجم المباراه دفاعيا وهجوميا 
‏هي دي الكوره 
‏وعادي بتحصل ولا يهمك ".

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.

محمد هاني منتخب مصر بلجيكا

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