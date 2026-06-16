فرحتونا وشرفتونا.. كريم عبد العزيز يهنئ منتخب مصر بالتعادل أمام بلجيكا

وجه الفنان كريم عبد العزيز التهنئة لمنتخب مصر بعد تعادله مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة.

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «مبروك يا أبطال مصر.. فرحتونا وشرفتونا، وطبعًا على رأس هذا الإنجاز كابتن حسام حسن العميد.. عاش يا أبطال مصر».

وجاءت رسالة كريم عبد العزيز عقب المباراة التي نجح خلالها المنتخب الوطني في اقتناص نقطة ثمينة أمام المنتخب البلجيكي، في بداية مشواره بالمونديال، وسط إشادة جماهيرية واسعة بالأداء القتالي للاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور كريم عبد العزيز، مؤكدين دعمهم للمنتخب الوطني ومشيدين بالمستوى الذي ظهر به الفراعنة في واحدة من أبرز مبارياتهم خلال البطولة.