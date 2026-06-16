محمد هاني يوجه رسالة تفاؤل بعد تألقه أمام بلجيكا: نقطة في المشوار وعيوننا على التأهل

وجه محمد هاني، لاعب منتخب مصر، رسالة حماسية للجماهير عقب ظهوره المميز خلال مواجهة بلجيكا في كأس العالم، مؤكدًا أن الفريق لا يزال يركز على تحقيق هدفه الأكبر وهو التأهل للدور التالي.





ونشر محمد هاني عبر حسابه على منصة “إكس” مجموعة من الصور من المباراة، وعلق عليها قائلًا: “نقطة في المشوار.. وعيوننا على التأهل”، في إشارة إلى تمسك لاعبي المنتخب بحظوظهم في المنافسة ومواصلة السعي نحو تحقيق نتائج إيجابية.

https://x.com/i/status/2066655685258199531



وحظيت رسالة لاعب المنتخب بتفاعل واسع من الجماهير، التي أشادت بأدائه خلال اللقاء، مؤكدين ثقتهم في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار وتقديم مستويات قوية خلال المباريات المقبلة.



ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الإثنين 22 يونيو 2026، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز الأول وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.