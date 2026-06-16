هشام حنفي: أداء منتخب مصر أمام بلجيكا يدعو للفخر وكنا نستحق الفوز

أشاد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا الطرف الأفضل والأكثر خطورة طوال المباراة.

وقال حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور إن منتخب بلجيكا كان يبحث عن التعادل أمام مصر، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري فرض أسلوبه وهدد المرمى بشكل أكبر، بينما جاء هدف بلجيكا نتيجة خطأ دفاعي.

وأضاف أن أداء منتخب مصر يمنح الجماهير الثقة في قدرة الفريق على المنافسة بقوة خلال المباريات المقبلة، خاصة بعد الظهور المميز أمام أحد أقوى منتخبات المجموعة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.