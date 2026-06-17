خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الكوم الأحمر لا يحق له الحصول على أي تعويضات أو حقوق رعاية من انتقال اللاعب حمزة عبد الكريم لصفوف برشلونة، موضحًا أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لا تنطبق في هذه الحالة.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "مبدئيًا لا توجد أي تعويضات تدريب لأي نادٍ في انتقال حمزة عبد الكريم، لأنه كان قد وقع عقد احتراف مع النادي الأهلي قبل الانتقال إلى برشلونة".

وأضاف: "المساهمة التضامنية في لوائح الفيفا تبدأ من سن 12 عامًا فيما فوق، بينما المستندات تشير إلى أن اللاعب كان في سن التاسعة، ولم يتم بيعه من نادي الكوم الأحمر إلى الأهلي، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بإعادة بيع".

وتابع: "هل نادي الكوم الأحمر باع حمزة عبد الكريم إلى الأهلي؟ هذا لم يحدث، وطبقًا للوائح الفيفا فإن حقوق الرعاية تكون من سن 12 عامًا".

وأوضح: "نادي الكوم الأحمر ليس له حق رعاية أو تعويض في هذه الحالة، ولن يحصل على أي شيء، لأن حمزة عبد الكريم وقع عقد احتراف مع الأهلي قبل انتقاله إلى برشلونة".

واختتم “العمايرة” تصريحاته قائلًا: "عند إعارة اللاعب إلى برشلونة كان أمام نادي الكوم الأحمر 10 أيام فقط لتقديم ما يثبت تواجد اللاعب لديه، وفي كل الأحوال يمكنهم تقديم شكوى للفيفا، لكن أقصى ما قد يحصلون عليه هو مساهمة تضامنية إن ثبت ذلك".