«الكوم الأحمر»: حمزة عبدالكريم لعب عندنا 3 سنوات ونصف.. وانتقل للأهلي في 2020

أكد ضياء بهجت، مدير الكرة بمركز شباب الكوم الأحمر، أن اللاعب حمزة عبد الكريم بدأ مشواره الكروي داخل النادي، مشيرًا إلى أنه لم يأتِ بشكل مفاجئ بل مر بمراحل إعداد وتطور داخل النادي قبل انتقاله إلى أكاديمية الأهلي.

وقال “بهجت”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "موضوع حمزة عبد الكريم ليس وليد الصدفة، حمزة بدأ مشواره الكروي من نادي الكوم الأحمر وقضى داخل النادي 3 سنوات ونصف".

وأضاف: "حمزة تواجد مع الكوم الأحمر 3 سنوات، في الفترة من 2017 وحتى منتصف عام 2020، قبل رحيله إلى أكاديمية النادي الأهلي".

وتابع: "بعد انتقال حمزة إلى برشلونة كنا نبحث عن استمارة اللاعب، لكنها كانت مختفية بسبب تغييرات في مجالس الإدارات داخل النادي".