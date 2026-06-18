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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديث رسمي صادم.. خبير لوائح يكشف عن الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، عن قائمة الأندية المصرية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب وجود قضايا مستحقة.

وأوضح العمايرة عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن القائمة المحدثة حتى 18 يونيو في تمام الساعة 3:50 مساءً، جاءت على النحو التالي:

الزمالك: 17 قضية

الإسماعيلي: 5 قضايا

إيسترن كومباني: قضيتان

السكة الحديد: قضيتان

مركز شباب تلا: قضية واحدة

راية: قضية واحدة

مصر المقاصة: قضية واحدة

المنيا: قضية واحدة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار قرارات "فيفا" الخاصة بمنع القيد لحين تسوية المستحقات المالية والقضايا المرفوعة ضد الأندية.

عامر العمايرة فيفا فيسبوك الزمالك الإسماعيلي مصر المقاصة

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