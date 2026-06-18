شوبير بعد حل أزمة الأرض: ركزوا على مشروع الزمالك وبلاش قصة نادي الدولة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الدولة حرصت على دعم نادي الزمالك من خلال توفير أرض جديدة في موقع أفضل، مشيرًا إلى أن ذلك جاء وفقًا لتصريحات مسؤولي النادي أنفسهم، منتقدًا ما وصفه بالتسرع في إطلاق الأحكام والشائعات بشأن أزمة الأرض.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: "الدولة حاولت تعمل حاجة كويسة لنادي الزمالك، وبالفعل ساعدت إنه ياخد أرض جديدة في مكان أحسن، وده وفقًا لتصريحات مسؤولي الزمالك نفسهم".

وأضاف: "بقول لجمهور الزمالك العزيز، بلاش قصة (نادي الدولة)، أهو توجيهات رئيس الجمهورية نفسه، ومجلس النواب، ووزير الشباب والرياضة، وكلهم أكدوا الموقف، والوزارة أصدرت بيانًا واضحًا".

وتابع: "يا جماعة مش كفاية بقى؟ الناس اللي قعدت تهبد من ساعة قصة الأرض ما اتسحبت، دلوقتي عندكم أرض وعندكم مشروع، ركزوا إنكم تخلصوه".

واختتم شوبير تصريحاته متسائلًا: "هل ممكن واحد بس يطلع يعتذر عن كل اللي كتبه قبل كده؟ لأ طبعًا، لأن إحنا بنحب نستعجل في التصريحات والهبد، وفي الآخر لما نبقى غلط محدش بيقول أنا غلطان".