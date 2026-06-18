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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال عبد الحميد : شحاتة ومحمد إسماعيل اتظلموا بسبب عدم الانضمام للمنتخب

جمال عبدالحميد
جمال عبدالحميد
ياسمين تيسير

أبدى جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استياءه من اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن بعض لاعبي نادي الزمالك تعرضوا للظلم بعد استبعادهم رغم المستويات المميزة التي قدموها طوال الموسم.

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحاته في برنامج “مان تو مان” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الثنائي محمد شحاتة ومحمد إسماعيل كان يستحق التواجد ضمن قائمة المنتخب، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدماه مع الزمالك خلال الموسم الماضي كان يؤهلهما للحصول على فرصة مع الفراعنة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض، باعتباره بطل الدوري، كان من المفترض أن يكون صاحب النصيب الأكبر من اللاعبين المنضمين للمنتخب، موضحًا أن الفريق الذي يفرض نفسه على مدار موسم كامل ويحقق اللقب يستحق أن يتم الاعتماد على عدد أكبر من عناصره داخل المنتخب الوطني.

وأكد عبد الحميد أنه لا يهتم بمن كان سيخرج من القائمة لإفساح المجال أمام لاعبي الزمالك، قائلًا: “مليش دعوة ياخدهم على حساب مين”، مشددًا على أن اختيارات المنتخب يجب أن تعتمد على الجدارة والمستوى الفني فقط.

كما أعرب عن دهشته من العدد الكبير للاعبي النادي الأهلي في القائمة، مؤكدًا أنه كان يتوقع تمثيلًا أكبر للاعبي الزمالك بعد الموسم القوي الذي قدمه الفريق والنتائج التي حققها على مدار البطولة.

ويقدم الإعلامي عمر ربيع ياسين برنامج بودكاست “مان تو مان” على منصة “by line”، ويستضيف خلاله نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية لمناقشة أهم الملفات الرياضية.

منتخب مصر جمال عبدالحميد كاس العالم

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