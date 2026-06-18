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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم مفاجئ.. شوبير يكشف قيمة راتب عموتة مع جهازه الفني: لم يدل بأي تصريحات

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن المغربي حسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لم يُدلِ بأي تصريحات منذ ارتباطه بقيادة الفريق، نافيًا كل ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن موقفه من اللاعبين أو الصفقات الجديدة.

وقال شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن الحسين عموتة "لم يقل إنه معجب باللاعب فلان أو غير معجب بفلان، ولم يتحدث عن ضم لاعبين أو رحيل آخرين، ولم يُدلِ بأي تصريحات حتى الآن".

وأضاف شوبير أن كثيرًا من الأنباء المتداولة بشأن رؤية المدرب المغربي للفريق لا تستند إلى تصريحات رسمية منه، مؤكدًا أن عموتة التزم الصمت منذ إنهاء اتفاقه مع الأهلي.

كما كشف شوبير، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن الراتب الشهري لحسين عموتة وجهازه الفني بالكامل يبلغ 145 ألف دولار، وهو الرقم الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، نافيًا صحة الأرقام الأكبر التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.

الحسين عموتة الأهلي أحمد شوبير المدير الفني

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