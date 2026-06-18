لاعبو الأردن عن شخصية عموتة: مدرب صارم يهتم بالتفاصيل ولا يقبل التهاون

كشفت تصريحات سابقة لعدد من نجوم المنتخب الأردني عن ملامح شخصية الحسين عموتة المدير الفنى السابق للاردن والحالي للنادي الأهلي، الذي عُرف بأسلوبه الصارم والمنضبط خلال فترة قيادته للنشامى.

وقال يزن النعيمات في تصريحات سابقة إن عموتة يتمتع بشخصية حازمة للغاية داخل المعسكر، موضحًا: “كابتن حسين جيش عسكري منضبط، مفيش لف ودوران معاه، هو شخص مباشر، وبيهتم بصحته أكثر من اللاعبين”.

من جانبه، تحدث علي علوان عن بداية التعامل مع المدرب المغربي، مشيرًا إلى أن اللاعبين احتاجوا وقتًا لفهم فلسفته التدريبية، قائلًا: “في البداية لم نكن نفهم عقليته وماذا يريد منا، لكن بعد فترة استوعبنا أنه مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية وقادر يدرب أي فريق، وهو لا يريد إلا مصلحة اللاعب”.

وأضاف علوان أن عموتة كان دائم التوجيه للاعبين بأسلوب مباشر وحاسم، حيث قال لهم في إحدى المرات: “أنا وراكم وراكم، هتلتزموا غصب عنكم وهذا كله لمصلحتكم”، مؤكدًا أنه كان يركز على انضباط اللاعبين داخل وخارج الملعب.

كما أشار إلى جانب آخر من شخصيته قائلاً: “كان بيقول لنا خلصوا كرة قدم، وبعد الاعتزال كلوا اللي انتوا عايزينه، لكن دلوقتي عندك مهمة كلاعب مدتها 10 أو 15 سنة لازم تركز فيها”، لافتًا إلى اهتمامه الكبير بالتفاصيل الغذائية والصحية للاعبين.

وتعكس هذه التصريحات أسلوب عموتة الصارم في الإدارة الفنية، والذي يجمع بين الانضباط الشديد والحرص على تطوير اللاعبين بدنيًا وذهنيًا.