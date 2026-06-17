عموته يؤجل حسم مصير العائدين من الإعارة للنادي الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قررت تأجيل حسم موقف جميع اللاعبين الذين انتهت إعاراتهم وعادوا إلى صفوف الفريق، لحين عرض ملفاتهم على المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي تولى القيادة الفنية للفريق مؤخرًا.

وأضاف الغندور عبر برنامج “ستاد المحور”، أن الجهاز الفني الجديد سيقوم بتقييم اللاعبين العائدين من الإعارة خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن بقائهم ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد أو إعادة إعارتهم أو تسويقهم، في إطار خطة إعادة ترتيب صفوف الأهلي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.