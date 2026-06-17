لجنة إسكاوتنج الأهلي تكثّف اجتماعاتها لحسم ملف الصفقات بمشاركة «بوجلبان»

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن عقد اجتماعات فنية من لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي لحسم ملف صفقات الموسم الجديد.

وكتب إحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر: لجنة الاسكاوتنج بالأهلي تجتمع بشكل يومي في فرع الجزيرة لحسم ملف الصفقات بمشاركة أنيس بوجلبان عبر زووم".



وقد اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، برئاسة محمود الخطيب، استكمال هيكلة قطاع كرة القدم المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المفوضين بملف الكرة.

وجاءت على النحو التالي:

- الحسين عموتة مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة موسمين.

- انضمام ياسر رضوان للجهاز الفني الجديد.

- تعيين عمرو أنور نائبًا لمدير الأكاديميات وأحمد السيد مساعدًا.

- تعيين أيمن أشرف ومؤمن زكريا مساعدين لرئيس قطاع الناشئين.

- استمرار وعمرو الحلواني في موقعه نائبا لرئيس قطاع الناشئين.. ورامي عادل مديرًا إداريًّا لقطاع البراعم.