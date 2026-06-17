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الأهلي يتحرّك مبكرًا في الميركاتو الصيفي.. صفقات مُرتقبة و«عموتة» يحسم ملف التدعيمات | اعرف التفاصيل كاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يتحرّك مبكرًا في الميركاتو الصيفي.. صفقات مُرتقبة و«عموتة» يحسم ملف التدعيمات | اعرف التفاصيل كاملة

حسين عموتة
حسين عموتة
محمود أحمد

تواصل إدارة الكرة بالنادي الأهلي تحركاتها المبكرة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد والمقرر بدايتها يوم 22 يونيو الجاري في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الفريق وتجهيزه للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.
وتأتي هذه التحركات في ظل مرحلة فنية جديدة داخل القلعة الحمراء بعد الإعلان رسميًا عن تعيين المغربي الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق الأول لمدة موسمين على أن يصطحب معه جهازًا معاونًا مكونًا من أربعة مساعدين مع استمرار وجود ياسر رضوان ضمن الطاقم الفني كمساعد مدرب.


أولويات الأهلي في سوق الانتقالات
 

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني الجديد بالتنسيق مع إدارة الكرة وضع عددًا من الملفات المهمة على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية يأتي في مقدمتها تدعيم مركزي الوسط المدافع وقلب الهجوم.
وأوضحت المصادر أن هناك قائمة طويلة من اللاعبين المرشحين تم طرحهم مؤخرًا على إدارة النادي حيث يتم حاليًا فحص السير الذاتية ومتابعة الأداء الفني قبل عرضها بشكل نهائي على المدير الفني الحسين عموتة لاتخاذ القرار الحاسم بشأن الصفقات المطلوبة.
 

«الرحولي» يدخل دائرة اهتمامات الأهلي
 

وفي هذا السياق برز اسم المغربي صلاح الدين الرحولي لاعب أولمبيك آسفي كأحد الأسماء التي تم عرضها على إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة تدعيم خط الهجوم بعناصر جديدة في الموسم المقبل.
وأكد مصدر داخل النادي أن أحد وكلاء اللاعبين قام بترشيح اسم الرحولي على إدارة الأهلي التي بدأت بالفعل في جمع كافة البيانات الفنية الخاصة باللاعب تمهيدًا لعرضها على الجهاز الفني الجديد بقيادة عموتة.


وأضاف المصدر أن أحد الوسطاء تواصل مع نادي أولمبيك آسفي للاستفسار عن موقفه من التخلي عن اللاعب إلى جانب معرفة المطالب المالية الخاصة بالصفقة إلا أن الأمر لم يتطور إلى مرحلة المفاوضات الرسمية حتى الآن.
وشدد على أن اللاعب يُعد من العناصر الجيدة التي تحظى بتقييم إيجابي داخل النادي لكنه لا يزال ضمن قائمة الترشيحات ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التعاقد معه.
 

تدعيم مزدوج للهجوم والوسط
 

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز إلى جانب مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إطار خطة لتقوية الخط الأمامي ومنح الجهاز الفني أكثر من خيار هجومي.
كما يدرس النادي موقف عدد من اللاعبين الحاليين وعلى رأسهم محمد شريف حيث لم يُحسم حتى الآن قرار استمراره من عدمه في انتظار الرؤية الفنية النهائية للجهاز الجديد بقيادة عموتة سواء بالبقاء أو الرحيل على سبيل الإعارة.
 

«عموتة» صاحب الكلمة الأخيرة
 

وتؤكد مصادر داخل القلعة الحمراء أن الحسين عموتة سيكون صاحب القرار النهائي في ملف الصفقات الجديدة في ظل اعتماده على رؤية فنية شاملة تهدف إلى اختيار العناصر الأكثر ملاءمة لطريقة لعبه وخططه للموسم المقبل.
ومن المنتظر أن يتم عرض عدد من الملفات خلال الأيام المقبلة على المدير الفني لحسم احتياجات الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد خاصة في ظل رغبة الإدارة في إنهاء ملف التعاقدات مبكرًا.
 

هيكلة شاملة داخل قطاع الكرة
 

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال الفترة الماضية عن إعادة هيكلة قطاع الكرة في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة العمل الفني والإداري داخل النادي.
وشملت التغييرات تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة والدكتور عصام سراج مديرًا للتعاقدات إلى جانب تعيين التونسي أنيس بوجلبان مديرًا لإدارة الإسكاوتنج ومتابعة ملفات اللاعبين المرشحين.
كما تم تعيين محمد يوسف رئيسًا لقطاع الناشئين يعاونه كل من مؤمن زكريا وأيمن أشرف مع التوجه لتعيين مدير فني أجنبي للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وفي قطاع الأكاديميات تم تعيين عبدالمنعم شطة مديرًا للأكاديميات وعمرو أنور نائبًا له وأحمد السيد مساعدًا لمدير الأكاديميات.
أما قطاع الكرة النسائية فقد شهد تعيين شادي محمد رئيسًا للجهاز وأحمد رمضان مديرًا فنيًا إلى جانب هشام حنفي مشرفًا على فريق دلفي وسامر عبدالرحمن مديرًا فنيًا للفريق.

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