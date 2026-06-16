عموتة يختار أحد رجال الركراكي.. رشيد بن محمود مرشح للانضمام إلى جهاز الأهلي

طلب المدرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، ضم مواطنه رشيد بن محمود إلى الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، في إطار تشكيل الطاقم المعاون الذي سيقود القلعة الحمراء خلال الموسمين المقبلين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عموتة أبدى رغبته في الاستعانة ببن محمود نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها، والعلاقة المهنية القوية التي تجمع بينهما، إلى جانب معرفته الجيدة بكرة القدم الإفريقية والعربية.

ويعد رشيد بن محمود من أبرز الكفاءات التدريبية المغربية، حيث سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي، وساهم في الإنجاز التاريخي لـ"أسود الأطلس" خلال كأس العالم 2022 بقطر، عندما احتل المنتخب المركز الرابع في البطولة كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز.

وتأتي رغبة عموتة في ضم بن محمود ضمن خطة متكاملة لتكوين جهاز فني قوي يجمع بين الخبرة والكفاءة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تنتظر الأهلي على المستويين المحلي والقاري.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي من طلب المدير الفني المغربي خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار المشاورات الخاصة باستكمال تشكيل الجهاز الفني الجديد قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم القادم.