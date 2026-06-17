إعلامي: أحمد عبدالقادر مُرشّح للعودة للأهلي في الموسم المقبل

كشف الإعلامي أمير هشام موقف النادي الأهلي من عودة اللاعب أحمد عبد القادر، خلال الموسم المقبل.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “النادي الأهلي بدأ يُجهز البديل لـ محمود حسن تريزيجيه في حالة انتقاله لأحد الدوريات الخليجية، والاسم المرشح هو أحمد عبدالقادر”.

وتابع: “أشرف بن شرقي أيضًا يلعب في مركز الجناح الأيسر، وأيضًا هناك لاعبين آخرين ضمن الترشيحات لتدعيم الجناح الأيسر، ولا يزال اسم إبراهيم عادل ضمن الأسماء، رغم صعوبة الأمر خصوصا بعدما انتقل نهائيا لصفوف نورشيلاند الدنماركي مقابل مليوني يورو”.

واختتم: “حامد عبد الله وهو أحد أبرز المرشحين للانضمام للأهلي”.