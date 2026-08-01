مانشستر سيتي يتقدم سباق التعاقد مع أيوب بوعدي

عاد المغربي أيوب بوعدي إلى تدريبات ليل الفرنسي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مانشستر سيتي يواصل تصدره قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعب الوسط الشاب، الذي يحظى بمتابعة منذ فترة من مسؤولي النادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن اهتمام السيتي ازداد بعد الأداء المميز الذي قدمه بوعدي مع منتخب المغرب في المونديال، ما جعله واحدًا من أبرز المواهب المطلوبة في أوروبا خلال الفترة الحالية.

ورغم دخول أندية أخرى، من بينها أرسنال، في سباق ضم اللاعب، فإن التقارير تؤكد أن مانشستر سيتي يبقى الوجهة الأقرب، في ظل رغبة اللاعب، إلى جانب وجود مؤشرات إيجابية من جانب ليل بشأن الصفقة.

وفي المقابل، يتمسك مسؤولو النادي الفرنسي باستمرار صاحب الـ18 عامًا، إذ يرفضون التفريط في أحد أبرز عناصر الفريق بسهولة، خاصة بعد المستويات اللافتة التي قدمها في الموسم الماضي وعلى الساحة الدولية.

ويُنظر إلى بوعدي باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في مركز خط الوسط، بعدما فرض نفسه بفضل شخصيته داخل الملعب وقدرته على صناعة اللعب، وهو ما وضعه ضمن اهتمامات عدد من كبار الأندية الأوروبية.