الأهلي يعزي جمال جبر في وفاة «عمه»

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بالتعازي لـ جمال جبر، مدير الإعلام بالنادي في وفاة المغفور له - بإذن الله - «عمه» اللواء فراج جبر مدير أمن الأقصر الأسبق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي قائلا : الأهلي يتقدم بخالص التعازي للأستاذ جمال جبر في وفاة «عمه» ، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، و أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، يتقدمون بخالص التعازي لـ جمال جبر، مدير الإعلام بالنادي في وفاة المغفور له - بإذن الله - «عمه» اللواء فراج جبر مدير أمن الأقصر الأسبق. داعين المولى - عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.