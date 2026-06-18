أبرز المعلومات عن الحكم الاماراتي عمر العلي لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، تعيين الحكم الإماراتي عمر العلي لإدارة مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال، ليواصل الحكم الإماراتي ظهوره في أكبر المحافل الكروية العالمية.

مسيرة عمر العلي التحكيمية

عمر محمد أحمد حسن العلي، من مواليد إمارة الشارقة في الإمارات يوم 16 فبراير 1988، ويعد أحد أبرز الحكام الإماراتيين على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وانضم العلي إلى قائمة الحكام المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 2015، بعدما بدأ مسيرته في إدارة مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين عام 2014.

البداية في الدوري الإماراتي

كانت أول مباراة يديرها عمر العلي في الدوري الإماراتي يوم 11 مايو 2014، عندما قاد مواجهة الظفرة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5-1.

وشهدت المباراة إشهار الحكم الإماراتي 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة، ليبدأ بعدها رحلة طويلة في عالم التحكيم الاحترافي.

أول ظهور دولي

سجل عمر العلي ظهوره الدولي الأول في 19 يناير 2015، عندما أدار المباراة الودية التي جمعت منتخب السويد أمام منتخب فنلندا، وانتهت بفوز فنلندا بهدف دون رد سجله روب ريسكي.

وخلال اللقاء أشهر العلي بطاقتين صفراوين، إحداهما للاعب السويد لودفيج أوجستينسون والأخرى لجون مارتنسون.

تجارب آسيوية وحضور عالمي

شارك عمر العلي ضمن حكام بطولة كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر بعد تأجيلها، حيث أدار مباراة واحدة في دور المجموعات، ليواصل بعدها الظهور ضمن قائمة الحكام المرشحين للمشاركة في البطولات الكبرى.

وجاء اختيار العلي ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026 ليؤكد مكانته بين حكام القارة الآسيوية، قبل أن يتم إسناد مهمة إدارة مواجهة مصر ونيوزيلندا إليه في دور المجموعات.

الإماراتي عمر العلي حكما لمباراة مصر ونيوزيلندا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الإماراتي عمر العلي، الذي سيقود اللقاء المرتقب بين الفراعنة ومنتخب نيوزيلندا، والمقرر إقامته يوم الاثنين 22 يونيو الجاري على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.

ويعاون عمر العلي في إدارة المباراة طاقم إماراتي وقطري، حيث يتولى محمد الحمادي من الإمارات مهمة الحكم المساعد الأول، بينما يكون طالب المري من قطر مساعدًا ثانيًا، فيما تم تعيين كيفن أورتيجا من بيرو حكمًا رابعًا، ومايكل أوري من بيرو حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر ونيوزيلندا في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

إمام عاشور: الفراعنة ليسوا ضيوف شرف في المونديال

وأكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر أن الفراعنة يسعون لتحقيق نتائج قوية في كأس العالم، مشددًا على أن الفريق لم يأتِ للمشاركة فقط.

وقال عاشور عقب التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى بنتيجة 1-1: "كنا نطمح لتحقيق الفوز، لكن التعادل أصبح أمرًا واقعًا، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".

وأضاف: "منتخب مصر لن يكون ضيف شرف في كأس العالم، جئنا من أجل تحقيق نتائج مميزة والوصول لأبعد نقطة في البطولة".

وأشار لاعب الفراعنة إلى أهمية وجود عناصر الخبرة داخل المنتخب، قائلًا: "لدينا لاعبون كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ودائمًا يساعدون اللاعبين وينقلون لنا خبراتهم".

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع بلجيكا بهدف لكل فريق، حيث سجل إمام عاشور هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 20، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني في مرماه بالدقيقة 67.