الإماراتي عمر آل علي حكما لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “ فيفا” عن تعيين الحكم الإماراتي عمر آل علي لإدارة مباراة مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

يستعد المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويعاونه الإماراتي محمد الحمادي كمساعد أول، والقطري طالب المري كمساعد ثان، بجانب الحكم البيروفي كيفن أورتيجا الحكم الرابع.

وتم تعيين البيروفي مايكل أوري حكمًا مساعدًا احتياطيًا لمباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) الموافق 22 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن الفريق سيتجه صباح يوم 19 يونيو إلى فانكوفر بكندا استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لدور المجموعات بكأس العالم 2026.

وأضاف إبراهيم حسن أن بعثة منتخب مصر ستسافر من مطار سبوكان على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي للمنتخبات المشاركة في البطولة في رحلة طيران تستغرق ساعة، على أن يخوض الفريق تدريباته في فانكوفر في السادسة مساء، الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

ويستعد المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.