تنسيق مكثف بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لتجهيز بعثة البحر المتوسط 2026

تواصل اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة استعداداتها المكثفة لتجهيز بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026، المقرر إقامتها في إيطاليا خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف تحقيق أفضل النتائج ورفع حصيلة الميداليات المصرية.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات مكثفة بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لمتابعة جاهزية الاتحادات الرياضية المختلفة، ومراجعة خطط الإعداد الخاصة بالمنتخبات الوطنية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة فنية من المشاركة في الدورة، في ظل المنافسة المنتظرة بين مختلف الدول المشاركة.

كما تعمل اللجنة الأولمبية المصرية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، على وضع معايير فنية دقيقة لاختيار اللاعبين والمنتخبات المشاركة، مع التركيز على العناصر القادرة على المنافسة على المراكز الستة الأولى، بما يعزز فرص التتويج بالميداليات وتحقيق نتائج إيجابية للرياضة المصرية.

وفي إطار دعم المواهب الواعدة، تقرر إعطاء الاتحادات الرياضية الراغبة في منح الفرصة للاعبين صغار السن للمشاركة الدولية، حرية ضمهم إلى البعثة، على أن تتحمل الاتحادات تكاليف السفر والمشاركة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال للمستقبل.

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة تحقيق التوازن بين الارتقاء بالمستوى الفني للبعثة الوطنية وترشيد النفقات، بما يضمن مشاركة قوية ومثمرة لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026.