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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: فرص فك القيد للزمالك مع بداية الموسم الجديد تبدو ضئيلة

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن عن تطورات جديدة في ملف إيقاف القيد بنادي الزمالك، مؤكدًا أن فرص حل الأزمة بشكل كامل مع انطلاق الموسم الجديد تبدو محدودة في ظل تعدد القضايا والالتزامات المالية المترتبة على النادي.

وأشار أحمد حسن، نقلًا عن مصدر داخل الزمالك، إلى أن النادي يواجه تحديات كبيرة لإنهاء جميع الملفات المطلوبة قبل فتح باب القيد، رغم التحركات القانونية التي قامت بها الإدارة مؤخرًا، ومنها التقدم باستئناف على بعض قرارات الإيقاف.  

وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه تقارير إلى أن الزمالك لا يزال مطالبًا بتسوية عدد من القضايا المالية للحصول على الرخصة الأفريقية ورفع عقوبة إيقاف القيد، حيث تبقى عدة ملفات عالقة تحتاج إلى حلول مالية عاجلة قبل انطلاق الموسم الجديد.  

ويترقب جمهور الزمالك موقف الإدارة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن نجاح النادي في إنهاء هذه الملفات سيكون العامل الحاسم في إمكانية إبرام صفقات جديدة وتدعيم الفريق قبل بداية الموسم. 

الزمالك الإعلامي احمد حسن نجم منتخب مصر السابق ملف إيقاف القيد

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