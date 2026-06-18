شوبير يكشف تطورات جديدة في أزمة القيد بالزمالك

كشف أحمد شوبير عن مستجدات أزمة إيقاف القيد المفروضة على نادي الزمالك، موضحًا أن المحكمة رفضت الطلب المستعجل المقدم من النادي لتعليق العقوبة.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الزمالك تقدم بطلب مستعجل لتعليق عقوبة إيقاف القيد إلى جانب الاستئناف عليها، إلا أن المحكمة رفضت تعليق العقوبة بشكل مؤقت، بينما قررت النظر في الاستئناف والفصل فيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير: "الزمالك موقفه صعب جدا حتى في الطلب العادي غير المستعجل لإن الأمل حاليا لا يزيد عن 5 في المائة في وقف القيد التأديبي، والزمالك شغال في حل القضايا اللي عليه يعني أنهى مشكلة مساعدي جوميز وشغال في سامسون أكينولا ولسه بيشوف القضايا عشان موضوع الرخصة الأفريقية كمان".

وأضاف شوبير: "طيب بيفكرك بأيه رفض الشق المستعجل ده..؟ أيوه بقصة بيراميدز لما اشتكى النادي الأهلي لسحب لقب بطل الدوري المصري الموسم قبل الماضي، فالمحكمة الرياضية رفضت الشق المستعجل وقال له أمشي في إجراءاتك عادي، وفي النهاية المحكمة الرياضية أيضًا أيدت أن الأهلي بطل الدوري وزي ما رفضت الشق المستعجل رفضت الشق العادي، وده غالبا عشان بس ما اصطدمش جماهير الزمالك اللي بيحصل في الأمور دي بعد ما بيترفض الشق المستعجل".



واختتم شوبير: "عشان نكون واضحين مع الزمالك موضوع تعليق إيقاف القيد صعب جدا جدا".