سلامة الغذاء تكثف رقابتها على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك

في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية، برئاسة الدكتورة ميادة محمود مدير عام الإدارة، وبمشاركة عدد من مفتشي الإدارة ومأموري الضبط القضائي، حملة رقابية مسائية استهدفت المراكب العائمة والمطاعم السياحية بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة.

متابعة المنشآت السياحية

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة المنشآت السياحية والتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وضمان مأمونية الأغذية المقدمة للمستهلكين، إلى جانب تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة الغذاء لدى العاملين والمتداولين داخل تلك المنشآت.



محاضر وإعدامات غذائية



وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير عدد من المحاضر ضد بعض المنشآت المخالفة لعدم التزامها بأحكام قانون سلامة الغذاء والتشريعات المنظمة ذات الصلة، كما تم ضبط وإعدام كميات متنوعة من الأغذية غير الصالحة للتداول لانتهاء فترة صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.



حملات مستمرة



وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والسياحية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أية ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان تداول غذاء آمن وسليم.



دعوة للإبلاغ



وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، موضحة أنه يمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.