قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الثانوية العامة 2026.. تربوي يقدم إرشادات مهمة للتعامل الصحيح مع الأسئلة
بزشكيان : مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة
رياضة الشيوخ: التوجيهات الرئاسية بإنهاء ملف أرض الزمالك خطوة هامة تدعم الرياضة
بسبب المحتوى المخالف.. تيك توك يحذف 2.3 مليون فيديو بمصر ويوقف 357 ألف بث مباشر
مصر تستعد لطرح مواقع استثمارية لمراكز البيانات بحوافز تنافسية
على مشاية ظهور مؤثر لبطل من حرب أكتوبر: أسقطت 6 طائرات والسادات كرّمني
جيش الاحتلال: قواتنا منتشرة في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان
وزير الخارجية يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية
هيئة الأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي LRT والمونوريل
سلامة الغذاء تكثف رقابتها على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك
أحمد جلال: الأهلي رفض مطالب إنبي المالية لإتمام صفقة علي محمود
أشعل فيها النيران.. القبض على المتهم بالتعدي على رئيسة قرية بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء تكثف رقابتها على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية، برئاسة الدكتورة ميادة محمود مدير عام الإدارة، وبمشاركة عدد من مفتشي الإدارة ومأموري الضبط القضائي، حملة رقابية مسائية استهدفت المراكب العائمة والمطاعم السياحية بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة.
متابعة المنشآت السياحية

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة المنشآت السياحية والتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وضمان مأمونية الأغذية المقدمة للمستهلكين، إلى جانب تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة الغذاء لدى العاملين والمتداولين داخل تلك المنشآت.
 

محاضر وإعدامات غذائية
 

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير عدد من المحاضر ضد بعض المنشآت المخالفة لعدم التزامها بأحكام قانون سلامة الغذاء والتشريعات المنظمة ذات الصلة، كما تم ضبط وإعدام كميات متنوعة من الأغذية غير الصالحة للتداول لانتهاء فترة صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.
 

حملات مستمرة
 

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والسياحية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أية ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان تداول غذاء آمن وسليم.
 

دعوة للإبلاغ
 

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، موضحة أنه يمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

سلامة الغذاء المطاعم العائمة الرقابة على الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

ذكرى الهجرة

سر اختفاء الجمال الثلاثة خلال الهجرة النبوية.. معجزة لم تذكر تفاصيلها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

ترشيحاتنا

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

497 فرصة عمل للشباب و4 آلاف جنيهات منح للعمالة غير المنتظمة.. عمل الأقصر تعلن حصاد مايو 2026

497 وظيفة للشباب و4 آلاف جنيه منحة .. عمل الأقصر تعلن حصاد مايو 2026

سور مجرى العيون

العاصمة تستعيد ملامحها.. مشروع ضخم يعيد الحياة لقلب القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد