قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رياضة الشيوخ: التوجيهات الرئاسية بإنهاء ملف أرض الزمالك خطوة هامة تدعم الرياضة
بسبب المحتوى المخالف.. تيك توك يحذف 2.3 مليون فيديو بمصر ويوقف 357 ألف بث مباشر
مصر تستعد لطرح مواقع استثمارية لمراكز البيانات بحوافز تنافسية
على مشاية ظهور مؤثر لبطل من حرب أكتوبر: أسقطت 6 طائرات والسادات كرّمني
جيش الاحتلال: قواتنا منتشرة في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان
وزير الخارجية يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية
هيئة الأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي LRT والمونوريل
سلامة الغذاء تكثف رقابتها على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك
أحمد جلال: الأهلي رفض مطالب إنبي المالية لإتمام صفقة علي محمود
أشعل فيها النيران.. القبض على المتهم بالتعدي على رئيسة قرية بكفر الشيخ
4300 دولار و164 جنيها.. أرقام تعيد الذهب إلى الواجهة
820 ألف جلسة قرآنية خلال عام.. الأوقاف تعلن حصاد خدمة كتاب الله | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بدعم الاتفاق الأمريكي الإيراني

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم / الخميس / لتعوض جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، في وقت رحب فيه المستثمرون بتوقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بينما واصلت الأسواق تقييم إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 4,304.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 21:20، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.3% إلى 4,325.97 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قد هبط بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة عقب قرار السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووجد الذهب دعمًا من حالة التفاؤل المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، الذي يُتوقع أن يسهم في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط ويمهد الطريق لإعادة فتح مسارات تصدير الطاقة الرئيسية.

وتنص مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا على بدء فترة مفاوضات تستمر 60 يومًا، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم، على أن تعود حركة الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يومًا.

وساعد الاتفاق في تخفيف المخاوف من حدوث صدمة طويلة الأمد في إمدادات النفط، وهو ما خفف بدوره القلق من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، ودعم الطلب على الذهب كأداة للتحوط داخل المحافظ الاستثمارية.

إلا أن مكاسب الذهب ظلت محدودة بعدما أبقى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% أمس / الأربعاء / ، مع الإشارة إلى أن صناع السياسة النقدية ما زالوا يرون مجالًا لمزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت التوقعات المحدثة أن 9 من أصل 19 مسؤولًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة خلال عام 2026، وهو تحول ملحوظ مقارنة بالتوقعات السائدة في وقت سابق من العام.

وخلال أول اجتماع له بصفته رئيسًا لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، تمسك كيفن وورش بموقف صارم تجاه التضخم، مؤكدًا التزام البنك المركزي بإعادة الاستقرار إلى الأسعار.

كما رفع المجلس توقعاته لمعدلات التضخم، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة وعزز من قوة الدولار الأمريكي.

وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% اليوم، بعدما قفز بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% إلى 68.78 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,759.89 دولار للأوقية.

أما في أسواق المعادن الصناعية، فقد تراجعت العقود القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9% إلى 13,713.33 دولار للطن، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للنحاس بنسبة 0.5% إلى 6.39 دولار للرطل.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الذهب أسواق المعادن الدولار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات الخزانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

ذكرى الهجرة

سر اختفاء الجمال الثلاثة خلال الهجرة النبوية.. معجزة لم تذكر تفاصيلها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

ترشيحاتنا

عبد العزيز مخيون

بعد أيام من رحيله .. وفاة خالة الفنان عبد العزيز مخيون

القصص

إيرادات السينما أمس l القصص يتذيل القائمة .. وكريم وعز يتمسكان بالصدارة

رامي صبري

رامي صبري يتصدر التريند بعد طرح القمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد