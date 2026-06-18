طارق السيد: الأهلي أنهى اتفاقه مع أكرم توفيق

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي أنهى اتفاقه مع أكرم توفيق تمهيدًا لعودة اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي بين الطرفين.

وأوضح طارق السيد أن أكرم توفيق يخوض حاليًا مفاوضات مع نادي الشمال القطري من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن فسخ التعاقد، بما يتيح له استكمال إجراءات العودة إلى القلعة الحمراء.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الملف بات قريبًا من الحسم، في ظل رغبة الأهلي في استعادة خدمات اللاعب، والعمل على إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة برحيله عن النادي القطري قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة



