الشمال القطري يفاوض أكرم توفيق على التسوية.. وموقف بن رمضان مرتبط بالصفقة| تفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة في ملفي أكرم توفيق ومحمد علي بن رمضان، في ظل تحركات نادي الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح شوقي، عبر قناته على “يوتيوب”، أن نادي الشمال القطري قدم عرضًا للتسوية المالية مع أكرم توفيق بقيمة 600 ألف دولار من أجل إنهاء العلاقة بين الطرفين ورحيل اللاعب بشكل رسمي خلال الصيف الجاري، إلا أن اللاعب طلب الحصول على مليون دولار في البداية، قبل أن يخفض مطالبه إلى 800 ألف دولار.

وقال إن موافقة أكرم توفيق على التسوية المالية مع النادي القطري ستفتح الباب أمام رحيله خلال أيام قليلة، وحسم وجهته المقبلة بشكل رسمي.

وفيما يخص التونسي محمد علي بن رمضان، أشار شوقي إلى أن المفاوضات مع نادي الشمال القطري ما زالت معلّقة في الوقت الحالي، لحين حسم ملف أكرم توفيق بشكل نهائي.

وأكد أن النادي القطري توصل لاتفاق مبدئي مع بن رمضان على المقابل المالي الذي سيتقاضاه، إلا أن تفعيل التعاقد الرسمي والتفاوض مع النادي الأهلي يتوقف على إنهاء أزمة أكرم توفيق أولًا.

واختتم بأن اللاعب التونسي يتواجد حاليًا في إجازة، كما يدرس عدة عروض أوروبية عبر وكيله، إلى جانب عرض الشمال القطري، في انتظار وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة.