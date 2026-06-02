الشمال القطري يطلب ضم بن رمضان من الأهلي في صفقة منفصلة عن أكرم توفيق

كشف الإعلامي أحمد جلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نادي الشمال القطري تقدم بطلب رسمي إلى الأهلي للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح جلال أن المفاوضات الخاصة بضم بن رمضان تأتي في صفقة مستقلة تمامًا، بعيدًا عن أي محادثات أو ترتيبات تخص عودة أكرم توفيق إلى الأهلي، في ظل اهتمام النادي القطري بالحصول على خدمات لاعب الوسط التونسي بشكل مباشر.

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت عن تلقي النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي الشمال القطري للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكتب عصام شلتوت عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: «تقارير.. الشمال القطري يطلب بشكل رسمي التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان ويخاطب الأهلي لمعرفة طلباته المادية للاستغناء عن اللاعب».

وتأتي هذه الأنباء في ظل تألق محمد علي بن رمضان اللافت، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية العربية الراغبة في الحصول على خدماته خلال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي من العرض القطري خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى الحفاظ على العناصر الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد والمنافسات القارية والمحلية.

ويُعد محمد علي بن رمضان من أبرز لاعبي خط الوسط في السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات قوية سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب تونس.