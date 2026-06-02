بعثة المنتخب البرازيلي تصل أمريكا استعدادا لودية مصر قبل المونديال | صور

وصلت بعثة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، والمقرر إقامتها السبت المقبل في ولاية أوهايو، ضمن التحضيرات النهائية لنهائيات كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا بين المنتخبين، كونها تأتي قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يمنحها أهمية فنية كبيرة لكلا الجهازين الفنيين.

ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من التحضيرات القوية، كان أبرزها تحقيق فوز كبير على منتخب بنما بنتيجة 6-2 في مباراة ودية أقيمت مؤخرًا، أظهر خلالها الفريق جاهزية هجومية لافتة.

في المقابل، بدأ منتخب مصر استعداداته بشكل إيجابي تحت قيادة جهازه الفني، بعدما حقق فوزًا وديًا على منتخب روسيا بهدف دون رد في القاهرة، في اختبار منح الفريق دفعة معنوية قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي.

وكانت بعثة منتخب مصر غادرت إلى ولاية أوهايو قبل عدة أيام، للدخول في معسكر مغلق يتضمن التأقلم على الأجواء الأمريكية، استعدادًا للمواجهة القوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو الجاري، والتي تُعد واحدة من أبرز مباريات الإعداد قبل انطلاق المونديال.