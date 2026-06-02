منع بريل إمبولو من مرافقة المنتخب السويسري إلى أمريكا

تلقى منتخب سويسرا ضربة غير متوقعة قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تعذر سفر مهاجمه بريل إمبولو مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة بسبب تعقيدات تتعلق بإجراءات دخوله البلاد.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أن اللاعب لم يتمكن من مرافقة المنتخب في الرحلة المتجهة إلى الأراضي الأمريكية، بعد إخضاع تصريح السفر الإلكتروني الخاص به لمراجعة إضافية من قبل الجهات المختصة.

وجاءت هذه التطورات في وقت يستعد فيه المنتخب السويسري لخوض منافسات البطولة العالمية، حيث تسابق الإدارة الزمن لإنهاء الإجراءات اللازمة وضمان التحاق اللاعب بمعسكر الفريق في أقرب وقت ممكن.

وترتبط الأزمة الحالية بخلفية قانونية تعود إلى قضية سابقة في سويسرا، بعدما أصبح أحد الأحكام القضائية الصادرة بحق إمبولو نهائيًا خلال الأشهر الماضية، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثيره على ترتيبات سفره إلى الولايات المتحدة.

ورغم الموقف الحالي، أبدى الاتحاد السويسري تفاؤله بإمكانية حل المشكلة سريعًا، مؤكدًا أنه يجري اتصالات مباشرة مع الجهات المعنية، على أمل أن يتمكن المهاجم من السفر خلال الساعات المقبلة والانضمام إلى زملائه قبل بداية البطولة.

وكان إمبولو قد دخل الولايات المتحدة في مناسبات سابقة مع المنتخب السويسري دون أي مشكلات، الأمر الذي يزيد من ثقة المسؤولين في إمكانية تجاوز الأزمة الحالية خلال وقت قصير.

ويستعد المنتخب السويسري لخوض منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم، إلى جانب منتخبات كندا والبوسنة والهرسك وقطر، حيث يبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الكندي في افتتاح مبارياته بالبطولة.