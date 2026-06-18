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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات: فرحة جمهور الأهلي أهم من أي شيء بالنسبة لي

حسين الشحات
حسين الشحات
محمد بدران

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي أن علاقته بجماهير النادي الأهلي تقوم على الحب المتبادل، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه واحدًا من جمهور القلعة الحمراء، وهو ما يدفعه لبذل أقصى ما لديه داخل الملعب.

وخلال ظهوره في بودكاست "فايق ورايق"، قال الإعلامي إبراهيم فايق للشحات: "عندك حالة عشق من جمهور النادي الأهلي.. حالة مش طبيعية، بيحبوك".

ورد حسين الشحات قائلًا: "علشان أنا واحد من الجمهور، فطبيعي الناس تحبني زي ما بحبهم، لأن أنا بلعب علشانهم مش علشان نفسي".

وأضاف: "الناس جاية من شغلها، واللي جاي متضايق، واللي عاوز يتبسط جاي يتفرج على فريقه اللي بيحبه، فأنا ليه مفرحهمش؟ وليه ما أبسطهمش؟".

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد على أن إسعاد جماهير الأهلي يمثل دافعًا كبيرًا له في كل مباراة، معتبرًا أن فرحة الجماهير هي الهدف الأهم بالنسبة له، وأنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه من أجل رسم البسمة على وجوههم.

حسين الشحات جماهير الأهلي رسالة للجماهير النادي الأهلي

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