حسين الشحات: زوج والدتي هو السبب في اللي وصلت له .. وكنت هأغير اسمي بسببه

كشف حسين الشحات نجم الأهلي عن جانب إنساني مؤثر من حياته الشخصية، مؤكدًا أن والدته تحتل مكانة خاصة لديه، وأنه يحرص على التواصل معها يوميًا فور استيقاظه من النوم.

وقال حسين الشحات، خلال ظهوره في بودكاست "فايق ورايق": "أول حاجة بعملها لما أصحى من النوم إني أكلم والدتي، كل يوم بعمل كده، مينفعش يعدي يوم من غير ما أكلمها أول ما أصحى".

كما فاجأ نجم الأهلي الجمهور بالكشف عن معلومة لأول مرة، موضحًا أنه لم يرَ والده الحقيقي، لأنه توفي عندما كان عمره ستة أشهر فقط.

وأضاف: "أغلب الناس متعرفش المعلومة دي، لأني كنت بقول لزوج والدتي يا بابا، وهو كان والدي بكل معنى الكلمة. ربانا كلنا، وهو اللي علمني كرة القدم، وكان بيروح معايا التمرين ويرجع كل يوم، ودايمًا كان بيشجعني".

وتابع الشحات: "عمري ما حسيت إنه بيعاملني معاملة زوج والدتي، طول عمري شفت منه حنية الأب، وكنت حتى عايز أغير اسمي ويبقى على اسمه، لأنه كان والدي الحقيقي بالنسبة لي".

واختتم تصريحاته بكلمات مؤثرة، قائلًا: "عمري ما حسيت إن أبويا اتوفى وإني يتيم، غير لما هو مات.. الله يرحمه".