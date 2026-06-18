طارق السيد: عموتة قد يفتح الباب أمام رحيل بن رمضان إلى الدوري القطري

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن المدرب المغربي الحسين عموتة قد يفتح الباب أمام رحيل التونسي محمد علي بن رمضان إلى الدوري القطري خلال الفترة المقبلة، حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وأشار طارق السيد إلى أن الأندية القطرية تمتلك إمكانيات مالية كبيرة تجعلها قادرة على استقطاب اللاعبين المميزين، موضحًا أن مستقبل بن رمضان سيظل مرتبطًا بالعروض المقدمة له ورؤية الجهاز الفني بشأن استمراره أو رحيله.

وأضاف أن أي قرار يتعلق بمغادرة اللاعب سيكون مرهونًا بتحقيق الاستفادة الفنية والمادية، سواء للنادي أو للاعب نفسه، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته من جانب بعض الأندية القطرية



