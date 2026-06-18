إبراهيم عبد الجواد يكشف عن مفاجأة جديدة في ملف أرض الزمالك بـ6 أكتوبر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مستجدات جديدة تتعلق بملف أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة إنهاء أزمة تخصيص الأرض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح عبد الجواد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن التوجيه الرئاسي الخاص بحل أزمة أرض الزمالك يرتبط بضوابط ومعايير تشغيل محددة، سيتم تنفيذها وفق إطار زمني واضح، بما يضمن سرعة البدء في المشروع وتحقيق الاستفادة منه.

وقال إن مجلس إدارة نادي الزمالك يستعد لعقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالأرض، واستعراض الإجراءات والخطوات المقبلة المتعلقة بإنشاء الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت، أمس الأربعاء، انتهاء أزمة تخصيص أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص قطعة أرض متميزة للنادي بمحافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة أن تخصيص الأرض يأتي تمهيدًا لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية واجتماعية لأعضاء النادي وجماهيره، ويدعم خطط التوسع في المنشآت الرياضية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكشف مجلس إدارة الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المرتقب، عن تفاصيل المشروع، والجدول الزمني للتنفيذ، وآليات تشغيل الفرع الجديد، في ضوء الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.