أحمد حسن يكشف سبب تأخر وصول حسين عموته إلى القاهرة

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تفاصيل تأجيل حضور حسين عموته إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر: الحسين عموتة طلب تأجيل حضوره للقاهرة بعض الأيام لانهاء بعض الأمور العائلية ومن المتوقع وصوله نهاية الشهر الجاري.



وفي سياق آخر أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدرب المغربي حسين عموتة كان له دور في ترشيح وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود توافق في الرؤى بين عدة أطراف داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "من رشّح وائل جمعة للعمل كمدير كرة في الأهلي هو حسين عموتة، الذي سبق له العمل في قطر وتواجد مع وائل جمعة في أكثر من مناسبة عبر قناة بي إن سبورت".