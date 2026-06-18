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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال: ممدوح عباس يثير الجدل بتصريح غامض بشأن الرخصة الأفريقية للزمالك

ممدوح عباس
ممدوح عباس
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن تصريحات مثيرة لـ ممدوح عباس، تحدث خلالها عن ملف الرخصة الأفريقية الخاصة بنادي نادي الزمالك.

وأشار جلال إلى أن ممدوح عباس قال: «مش هقول على الطريقة اللي الزمالك هياخد بيها الرخصة الأفريقية»، وهو التصريح الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين جماهير القلعة البيضاء بشأن آلية حصول النادي على الرخصة خلال الفترة المقبلة.

وتفاعل العديد من المتابعين مع التصريح، مطالبين بمزيد من التوضيح حول المقصود منه، في ظل اهتمام جماهير الزمالك بملف الرخصة الأفريقية وأهميته لمشاركة الفريق في البطولات القارية.

أحمد جلال ممدوح عباس ملف الرخصة الأفريقية الزمالك البطولات القارية

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