الوضع صعب.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد أزمة القيد التأديبي

علق خالد الغندور كابتن الزمالك السابق،، على أزمة إيقاف القيد التأديبي المفروض على نادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار يمثل ضربة قوية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، ويستوجب تحركًا عاجلًا من الإدارة لوضع استراتيجية واضحة لإنهاء الأزمات المالية والقانونية.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن نادي الزمالك لن يكون قادرًا على إبرام أي صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء في قطاع الناشئين أو الفريق الأول، في ظل استمرار العقوبة، مما يضع النادي أمام تحديات كبيرة على المستوى الفني والإداري.

وأشار إلى ضرورة التحرك الفوري لحل جميع القضايا والمشاكل المعلقة، قائلاً: "لابد من وضع استراتيجية لإنهاء كافة المشاكل والقضايا، مع ضرورة توفير عقود اللاعبين المقيدين الذين حققوا بطولة الدوري".

وأضاف الغندور أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة، أبرزها عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي، إلى جانب ضرورة عودة اللاعبين المعارين لتعويض النقص العددي المتوقع داخل الفريق في ظل منع القيد.

وتأتي تصريحات الغندور بالتزامن مع تلقي نادي الزمالك ضربة قوية، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الطلب المستعجل المقدم من النادي لتعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي، ما يعني استمرار العقوبة خلال الفترة الحالية.

ويضع هذا القرار إدارة الزمالك أمام تحدٍ كبير لإعادة ترتيب الأوراق، والاعتماد على العناصر الحالية، مع البحث عن حلول داخلية لتجاوز الأزمة، في ظل صعوبة التعاقدات الجديدة خلال الفترة المقبلة.