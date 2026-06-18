قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |"الدين والتربية الوطنية" الأحد بلا أسئلة مقالية
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تنقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى التصدير
قلق وتوتر.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على لجان امتحان التاريخ اليوم | فيديو وصور
إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم علي محمود وشروط إنبي
أهمية أذكار الصباح والمساء وأثرها .. احرص على التحصين اليومي
30 صورة ترصد تجهيزات استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2026
روته : الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة
الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة
كأس العالم| غانا وكوت ديفوار الأبرز.. نتائج متباينة للمنتخبات الأفريقية بالجولة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوضع صعب.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد أزمة القيد التأديبي

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران

علق خالد الغندور كابتن الزمالك السابق،، على أزمة إيقاف القيد التأديبي المفروض على نادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار يمثل ضربة قوية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، ويستوجب تحركًا عاجلًا من الإدارة لوضع استراتيجية واضحة لإنهاء الأزمات المالية والقانونية.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن نادي الزمالك لن يكون قادرًا على إبرام أي صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء في قطاع الناشئين أو الفريق الأول، في ظل استمرار العقوبة، مما يضع النادي أمام تحديات كبيرة على المستوى الفني والإداري.

وأشار إلى ضرورة التحرك الفوري لحل جميع القضايا والمشاكل المعلقة، قائلاً: "لابد من وضع استراتيجية لإنهاء كافة المشاكل والقضايا، مع ضرورة توفير عقود اللاعبين المقيدين الذين حققوا بطولة الدوري".

وأضاف الغندور أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة، أبرزها عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي، إلى جانب ضرورة عودة اللاعبين المعارين لتعويض النقص العددي المتوقع داخل الفريق في ظل منع القيد.

وتأتي تصريحات الغندور بالتزامن مع تلقي نادي الزمالك ضربة قوية، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الطلب المستعجل المقدم من النادي لتعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي، ما يعني استمرار العقوبة خلال الفترة الحالية.

ويضع هذا القرار إدارة الزمالك أمام تحدٍ كبير لإعادة ترتيب الأوراق، والاعتماد على العناصر الحالية، مع البحث عن حلول داخلية لتجاوز الأزمة، في ظل صعوبة التعاقدات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور الايقاف التأديبي الزمالك جماهير الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ممدوح عباس

بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر

ترشيحاتنا

أمير الهلالي

تأجيل محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي مستريح السيارات بتهمة غسل الأموال.. وهذه عقوبته بالقانون

أحمد محسن قاسم

أمين تنظيم الجيل: قمة الرئيس السيسي وترامب تأكيد لمكانة مصر الدولية ودورها المحوري

محمد سيف

حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسي في قمة السبع تجسد دور مصر التاريخي في دعم قضايا المنطقة

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد