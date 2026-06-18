"سلامة الغذاء" تكثف الرقابة على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتورة ميادة محمود مدير عام الإدارة، وبمشاركة عدد من مفتشي الإدارة ومأموري الضبط القضائي، حملة رقابية مسائية استهدفت المراكب العائمة والمطاعم السياحية بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة المستمرة لمتابعة المنشآت السياحية والتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وضمان مأمونية الأغذية المقدمة للمستهلكين، إلى جانب تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة الغذاء لدى العاملين والمتداولين داخل تلك المنشآت.

وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير عدد من المحاضر ضد بعض المنشآت المخالفة؛ لعدم التزامها بأحكام قانون سلامة الغذاء والتشريعات المنظمة ذات الصلة، كما تم ضبط وإعدام كميات متنوعة من الأغذية غير الصالحة للتداول لانتهاء فترة صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والسياحية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أية ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان تداول غذاء آمن وسليم.