رسالة شديدة اللهجه من شوبير لجماهير الزمالك

وجّه الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة لجماهير الزمالك عقب قرار الدوله بتخصيص أرض جديدة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية إن البعض ردد أن الدوله لا تساند الزمالك ولكن ما حدث اثبت العكس

وأضاف أن مسؤولين كبارًا تحدثوا مرارًا عن وجود حلول لأزمة الأرض، من بينهم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الشباب والرياضة والإسكان، إلى جانب مسؤولي اللجنة الرياضية بمجلس النواب

وأضاف شوبير أن ما حدث أكد على حرص الجهات الرسمية على دعم القلعة البيضاء وإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

ووجّه رسالة إلى جماهير الزمالك قائلًا إن فكرة “نادي الدولة” لم تعد منطقية بعد ما جرى خلال الفترة الأخيرة