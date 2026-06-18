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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا مجال للتعثر .. تعرف على أبرز مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط ترقب كبير لمواجهات قد ترسم ملامح المتأهلين إلى دور الـ32 مبكرًا، بعد نهاية جولة افتتاحية شهدت العديد من المفاجآت والنتائج المثيرة.

مصر تبحث عن فوزها الأول أمام نيوزيلندا

يدخل منتخب مصر الجولة الثانية وهو يمتلك نقطة واحدة بعد تعادله الإيجابي أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

ويستعد الفراعنة لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب نيوزيلندا فجر الإثنين المقبل في لقاء يمثل فرصة ذهبية أمام كتيبة حسام حسن لتعزيز حظوظها في التأهل قبل مواجهة الجولة الثالثة الحاسمة.

مواجهات قوية بين الكبار

تشهد الجولة الثانية عددا من المباريات المرتقبة أبرزها مواجهة ألمانيا وكوت ديفوار وصدام هولندا مع السويد إلى جانب لقاء أمريكا وأستراليا في المجموعة الرابعة.

كما تتجه الأنظار إلى مواجهة البرازيل أمام هايتي ومباراة المغرب أمام اسكتلندا، فيما يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا أمام إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا في اختبارات جديدة

يواصل منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن طموحاته عندما يواجه النمسا بينما يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره الغاني في واحدة من أقوى مباريات الجولة.

كما يلتقي المنتخب الفرنسي مع العراق، في مواجهة يسعى خلالها الديوك لمواصلة الانطلاقة القوية وحصد ثلاث نقاط جديدة تقربهم من التأهل.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 قبل الجولة الثانية

المجموعة الأولى

1- المكسيك – 3 نقاط
2- كوريا الجنوبية – 3 نقاط
3- التشيك– 0 نقاط
4- جنوب أفريقيا – 0 نقاط

المجموعة الثانية

1- سويسرا – نقطة واحدة
2- كندا – نقطة واحدة
3- قطر – نقطة واحدة
4- البوسنة والهرسك – نقطة واحدة

المجموعة الثالثة

1- اسكتلندا – 3 نقاط
2- المغرب – نقطة واحدة
3- البرازيل – نقطة واحدة
4- هايتي – 0 نقاط

المجموعة الرابعة

1- الولايات المتحدة الأمريكية – 3 نقاط
2- أستراليا – 3 نقاط
3- تركيا – 0 نقاط
4- باراجواي – 0 نقاط

المجموعة الخامسة

1- ألمانيا – 3 نقاط
2- كوت ديفوار – 3 نقاط
3- الإكوادور – 0 نقاط
4- كوراساو – 0 نقاط

المجموعة السادسة

1- السويد – 3 نقاط
2- اليابان – نقطة واحدة
3- هولندا – نقطة واحدة
4- تونس – 0 نقاط

المجموعة السابعة

1- نيوزيلندا – نقطة واحدة
2- إيران – نقطة واحدة
3- بلجيكا – نقطة واحدة
4- مصر – نقطة واحدة

المجموعة الثامنة

1- أوروجواي – نقطة واحدة
2- السعودية – نقطة واحدة
3- إسبانيا – نقطة واحدة
4- الرأس الأخضر – نقطة واحدة

المجموعة التاسعة

1- النرويج – 3 نقاط
2- فرنسا – 3 نقاط
3- السنغال – 0 نقاط
4- العراق – 0 نقاط

المجموعة العاشرة

1- الأرجنتين – 3 نقاط
2- النمسا – 3 نقاط
3- الأردن – 0 نقاط
4- الجزائر – 0 نقاط

المجموعة الحادية عشرة

1- كولومبيا – 3 نقاط
2- الكونغو الديمقراطية – نقطة واحدة
3- البرتغال – نقطة واحدة
4- أوزبكستان – 0 نقاط

المجموعة الثانية عشرة

1- إنجلترا – 3 نقاط
2- غانا – 3 نقاط
3- بنما – 0 نقاط
4- كرواتيا – 0 نقاط

صراع التأهل يبدأ مبكرا

ومع انطلاق الجولة الثانية تزداد أهمية كل نقطة في سباق التأهل إلى دور الـ32 خاصة في ظل النظام الجديد للبطولة الذي يمنح بطاقات العبور لأصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث ما يجعل المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات قبل المراحل الحاسمة من المونديال.

دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 منتخب مصر منتخب نيوزيلندا ألمانيا وكوت ديفوار الأرجنتين وإنجلترا منتخب الأرجنتين ترتيب مجموعات كأس العالم 2026

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