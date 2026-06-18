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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل لاعبين: نادى الكوم الأحمر بقى أشهر من الأهلي بسبب حمزة عبدالكريم

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
رحمة سمير

علق وائل فؤاد وكيل اللاعبين، على الجدل المثار بشأن مطالبة نادي الكوم الأحمر بحقوقه المتعلقة باللاعب حمزة عبد الكريم، مؤكداً أنه لا يعترض على حصول أي نادٍ على حقوقه القانونية إذا كانت مستحقة وفقاً للوائح، لكنه أبدى تحفظه على توقيت إثارة الملف في ظل مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري في كأس العالم 2026.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنه يتحدث وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعبة، موضحاً: «أنا هتكلم مع حضرتك بلوائح والله يا مدام بسمة». وأضاف أنه يكن كل الاحترام لضياء بهجت ولإدارة نادي الكوم الأحمر، مؤكداً أنه لا يمانع في حصول النادي على أي حق قانوني يتعلق بحق الرعاية إذا كان مستحقاً بالفعل.

وأشار وكيل اللاعبين إلى أن موقفه يتفق مع ما طرحته بسمة وهبة بشأن توقيت إثارة القضية، قائلاً: «أنا عارف إن حضرتك مش معترضة إن لو هم ليهم حق، مفيش مشكلة حق رعاية مفيش أي مشكلة»، مضيفاً: «وأنا مع حضرتك طبعاً إن مش ده وقته».

وأوضح أن الاعتراض لا يتعلق بأصل الحق، وإنما بطرح القضية في توقيت يشهد تألق اللاعب مع المنتخب الوطني ووجوده تحت الأضواء العالمية.

وتابع وائل فؤاد أن ما يحدث حالياً منح النادي شهرة واسعة على الساحة الرياضية والإعلامية، موضحاً أن نادي الكوم الأحمر، رغم كونه نادياً بسيطاً على حد وصفه، أصبح حديث الشارع الرياضي بسبب ارتباط اسمه بحمزة عبد الكريم، اللاعب الشاب الذي يشارك في كأس العالم ويرتبط اسمه بنادي برشلونة.

وقال: «فالموضوع ده جالهم بالنسبة لهم نجاح كبير جداً»، مشيراً إلى أن الحديث المتكرر عن حقوق الرعاية جعل اسم النادي متداولاً بقوة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد وكيل اللاعبين أن حمزة عبد الكريم يمثل حالة استثنائية باعتباره من أصغر اللاعبين المصريين الذين ظهروا على هذا المستوى العالمي، مضيفاً أن ارتباط اسمه ببرشلونة والمشاركة في كأس العالم جعلا أي قضية تخصه تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، وهو ما يفسر حجم التفاعل الكبير الذي شهدته القضية خلال الأيام الأخيرة.

وكيل اللاعبين نادي الكوم الأحمر حمزة عبد الكريم المنتخب المصري كأس العالم

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