تعرف على الحكم الإماراتي عمر آل علي المكلف بإدارة مباراة مصر ونيوزيلندا

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن هوية الحكم الإماراتي عمر آل علي، الذي تم اختياره لإدارة مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العالم.

وأوضح عبد الباسط عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الحكم الإماراتي ليس غريبًا عن الكرة المصرية، حيث سبق له إدارة مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري التي أُقيمت في الإمارات خلال النسخة الأخيرة.

وأضاف أن عمر آل علي سبق له أيضًا إدارة مواجهة جمعت بين بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري عام 2019، وهو ما يعكس خبرته السابقة مع بعض مباريات الأندية المصرية.

وأشار إلى أن الحكم الإماراتي أدار خلال الموسم الحالي 23 مباراة في مختلف البطولات، أشهر خلالها 90 بطاقة صفراء و8 بطاقات حمراء، ما يعكس أسلوبه التحكيمي وحضوره القوي في إدارة اللقاءات.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا