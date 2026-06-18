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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خيبة أمل أفريقية في افتتاح مشوار كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

شهدت الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 بداية صعبة للمنتخبات الأفريقية المشاركة، بعدما تلقت عدة هزائم وضعتها مبكرًا تحت ضغط البحث عن التعويض في الجولات المقبلة.

استهل منتخب جنوب أفريقيا مشواره بخسارة أمام المكسيك بهدفين دون رد، في نتيجة زادت من تعقيد موقفه داخل المجموعة وأثارت القلق حول فرصه في التأهل.

كما تعرض منتخب السنغال لهزيمة بنتيجة 3-1 أمام فرنسا، رغم تقديمه أداءً قويًا في بعض فترات اللقاء، ليجد "أسود التيرانجا" أنفسهم أمام تحدٍ كبير في واحدة من أصعب مجموعات البطولة.

بدوره، سقط منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين، في مباراة تألق خلالها ليونيل ميسي بتسجيله ثلاثة أهداف، ليضع "محاربي الصحراء" في موقف معقد مبكرًا ضمن منافسات المجموعة.

أما منتخب تونس، فتلقى خسارة قاسية أمام السويد بنتيجة 5-1، وهي النتيجة التي عجلت بإجراء تغيير على رأس الجهاز الفني، بعدما تقرر إقالة صبري لاموشي والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، في محاولة لإنقاذ مشوار "نسور قرطاج" في البطولة.

وتأمل المنتخبات الأفريقية في استعادة توازنها خلال الجولة الثانية، للحفاظ على آمالها في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

كأس العالم المنتخبات الإفريقية المونديال 2026

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