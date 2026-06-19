أمير هشام: بيراميدز يحاول خطف لاعب إنبي من الأهلي.. واللاعب يتمسك بالأحمر

كشف الإعلامي أمير هشام، عن التطورات الجديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع علي محمود وحامد عبدالله وأقطاي عبدالله ثلاثي فريق إنبي، مشيرًا إلى أن المفاوضات متوقفة حاليًا بين الناديين.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: التواصل الأخير بين عصام سراج وأيمن الشريعي كان منذ ثلاثة أيام، وكل الأرقام المتداولة ليست حقيقية، إنبي طلب بعض الأمور المالية الخاصة بـ"البونص" مثل التتويج بالألقاب وغيرها وهو أسلوب الشريعي.

وأضاف: الأهلي عرض فعلًا 30 مليون لضم علي محمود وقد يصل لـ35 مليونا، لكن بخلاف ذلك كل الارقام المتداولة غير صحيحة.

وواصل: علي محمود يمتلك عرضًا مغريًا من بيراميدز، وعرضوا عليه راتب أكبر من الأهلي، بخلاف عرض خارجي وصل للاعب من بعض الوكلاء.

وأكمل: علي محمود أبلغ إدارة نادي إنبي برغبته في الانتقال للأهلي رغم عرض نادي بيراميدز الأكبر من حيث الراتب، لكن هناك تمسك من جانبه بالانتقال للقلعة الحمراء، ومسئولي إنبي يعلمون ذلك جيدا.

وتابع: أقطاي عبدالله لازال في الصورة ولم يتخذ الأهلي خطوة رسمية، بينما ملف حامد عبدالله لازال محل خلاف بين وكلاء اللاعبين.