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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم مغربي يدخل ضمن حسابات الأهلي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق عن دخول  المهاجم المغربي ريان مايي ضمن حسابات الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: الصحافة المغربية تؤكد انه معروض علي الاهلي  من حسين عموتة المهاجم ريان مايي، وهو مهاجم دولي مغربي.

وتابع : العمر: 28 عامًا (مواليد 1997)، الجنسية: مغربي (من أصول بلجيكية)، المركز: رأس حربة، الطول: حوالي 1.85 م.


وأضاف: يمتاز بالقوة البدنية، واللعب داخل منطقة الجزاء، وإجادة الكرات الهوائية، كما يستطيع اللعب كمهاجم ثاني.


واستكمل: اكيد الاهلي حيكون عنده فرص افضل في ضم مهاجم اقوي لان ريان يلعب في دوري الدرجة الثانية القبرصي  وهذة المسابقة اضعف بكثير من الدوري لمصري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

إمام عاشور: لن نكون ضيوف شرف في كأس العالم
أكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر، حزنه بعد فقدان نقطتين أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نطمح لتحقيق الفوز أمام بلجيكا، لكن التعادل أصبح أمرًا واقعًا، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".

وأضاف: "منتخب مصر لن يكون ضيف شرف في كأس العالم، جئنا من أجل تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأشار لاعب الفراعنة إلى قوة قائمة المنتخب، قائلًا: "لدينا لاعبون كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ودائمًا يتحدثون معنا وينقلون لنا خبراتهم الكبيرة".

مهاجم مغربي فرج عامر ريان مايي الأهلي حسين عموتة

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