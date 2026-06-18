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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: منتخب مصر كان قادرًا على هزيمة بلجيكا في افتتاح المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

أشاد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا الأقرب لتحقيق نتيجة أفضل، بل وكان بإمكانهم الخروج بفوز تاريخي أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية.


وأوضح الزهيري خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التاريخ كان يمنح المنتخب المصري دفعة معنوية قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن المواجهات السابقة بين المنتخبين شهدت تفوقًا مصريًا لافتًا، إلا أن الأهم من ذلك كان الأداء المتميز الذي ظهر به المنتخب في أول مواجهة رسمية تجمع الطرفين.
وأكد أن جميع التوقعات العالمية كانت تصب في مصلحة المنتخب البلجيكي قبل انطلاق المباراة، إلا أن ما قدمه لاعبو منتخب مصر على أرض الملعب قلب تلك التوقعات رأسًا على عقب، بعدما ظهر الفريق بصورة متماسكة ومتوازنة دفاعيًا وهجوميًا.
وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن نجح في قراءة المنافس بشكل جيد، ووضع خطة لعب محكمة ساهمت في الحد من خطورة أبرز نجوم بلجيكا، وعلى رأسهم كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو، وهو ما منح المنتخب المصري أفضلية واضحة خلال فترات عديدة من اللقاء.
وأضاف أن أكثر ما أعجبه في أداء الفراعنة هو الانضباط التكتيكي والالتزام الدفاعي، إلى جانب السرعة الكبيرة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، مؤكدًا أن مواجهة منتخب بحجم بلجيكا كانت تتطلب هذا النوع من الأداء الواقعي والذكي.
ورغم إشادته بالمستوى الذي ظهر به المنتخب، حذر الزهيري من الوقوع في فخ الثقة الزائدة خلال المواجهتين المقبلتين أمام منتخبي نيوزيلندا وإيران، مؤكدًا أن الفريق تجاوز الاختبار الأصعب، لكن المباريات المقبلة قد تكون أكثر تعقيدًا إذا لم يتعامل معها اللاعبون والجهاز الفني بالتركيز والجدية نفسيهما.
واختتم الزهيري تصريحاته بالتأكيد على أن التعادل أمام بلجيكا منح الجماهير المصرية قدرًا كبيرًا من الثقة في قدرة المنتخب على مواصلة المشوار، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحفاظ على التركيز والروح القتالية سيكون العامل الحاسم في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.
https://www.facebook.com/100063704183702/videos/1792788065024372 

منتخب مصر المونديال ناقد رياضي خط أحمر

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