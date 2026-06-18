قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد
ماكرون: سياسة نتنياهو تتعارض مع مصالح إسرائيل وتغذي مشاعر الاستياء و العنف في المنطقة
إسرائيل: نثق في قدرة ترامب على التفاوض مع إيران
مفاجآت داخل مستشفى الشاطبي؟.. شهادات متداولة والتحقيقات كشفت المستور
ثابت عند 49.86 جنيها.. آخر سعر للدولار اليوم
كأس العالم 2026 .. شوط أول سلبي بين سويسرا والبوسنة والهرسك
نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم
إيمي تاتو تدافع عن جهاز الجل: التوعية مهمة لكن بدون تهويل أو خوف مبالغ فيه
أسامة كمال: الستون يومًا المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني
ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد
السكك الحديدية تكشف تفاصيل خروج قطار دمياط – القاهرة عن القضبان بطنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف
منار شعبان

أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، ما أثار حالة من الجدل والتفاعل بين المتابعين خلال الساعات الماضية.

توقعات بشأن منتخب مصر في مونديال 2026

وتضمن الفيديو المتداول حديث ليلى عبد اللطيف عن المنتخب المصري، حيث توقعت تحقيقه إنجازًا رياضيًا استثنائيًا خلال منافسات كأس العالم 2026.

احتفالات جماهيرية في الشوارع

وأشارت إلى أن الجماهير المصرية ستخرج للاحتفال في الشوارع عقب فوز المنتخب في مباراة وصفتها بالحاسمة والمفاجئة

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي

https://www.youtube.com/embed/2tizj5mCBbI
ليلى عبداللطيف مونديال٢٠٢٦ منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

ترشيحاتنا

الأسمدة

"الزراعة" تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة وأخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ

نائب وزير الصحة

الصحة : زيادة برامج القابلات 25% يحقق عائداً اقتصادياً يصل إلى 1.8 مليار دولار

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: ارتفاع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق نسب إنجاز بلغت 86.5% خلال 2025/2026

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

خلافات أسرية

4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

ترامب

لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

مستشفى الشاطبي

مفاجآت داخل مستشفى الشاطبي؟.. شهادات متداولة والتحقيقات كشفت المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد