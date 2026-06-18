هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، ما أثار حالة من الجدل والتفاعل بين المتابعين خلال الساعات الماضية.

توقعات بشأن منتخب مصر في مونديال 2026

وتضمن الفيديو المتداول حديث ليلى عبد اللطيف عن المنتخب المصري، حيث توقعت تحقيقه إنجازًا رياضيًا استثنائيًا خلال منافسات كأس العالم 2026.

احتفالات جماهيرية في الشوارع

وأشارت إلى أن الجماهير المصرية ستخرج للاحتفال في الشوارع عقب فوز المنتخب في مباراة وصفتها بالحاسمة والمفاجئة

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي

https://www.youtube.com/embed/2tizj5mCBbI